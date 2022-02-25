Тим часом у Петербурзі затримали 166 людей. Вчора ввечері було відомо понад 1 600 затриманих у 51 місті Росії.
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Зокрема у Москві поліція затримала щонайменше 896 людей. Відомо, що до деяких протестувальників використовували фізичну силу.
Вчора одна з протестувальниць наважилась кинути коктейль Молотова у поліцейських – її заарештували на 2 місяці.
Росіяни вийшли на мітинги проти війни: дивіться відео
Як Росія цинічно вдерлася в Україну:
- 24 лютого російські війська напали на Україну. З 5:00 почались обстріли стратегічних об'єктів майже в усіх регіонах. Через це в країні ввели воєнний стан.
- Бої на багатьох позиціях не припиняються вже другу добу. Збройні сили дають відсіч атакам Росії та виборюють кожен сантиметр української землі. Армія ворога зазнає втрат. На жаль, гинуть і українські захисники.
- Охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони.