Тим часом у Петербурзі затримали 166 людей. Вчора ввечері було відомо понад 1 600 затриманих у 51 місті Росії.

До теми F**king terrorists: як пройшла демонстрація біля російського посольства в Ірландії

Зокрема у Москві поліція затримала щонайменше 896 людей. Відомо, що до деяких протестувальників використовували фізичну силу.

Вчора одна з протестувальниць наважилась кинути коктейль Молотова у поліцейських – її заарештували на 2 місяці.

Росіяни вийшли на мітинги проти війни: дивіться відео

Як Росія цинічно вдерлася в Україну: