В России из-за смерти коллег десяток силовиков отказался участвовать в войне против Украины

Украинские военные продолжают доказывать оккупантам, что их армия отнюдь не "вторая в мире". Да, десяток силовиков уже отказался участвовать в войне против нашей страны.

В РосСМИ все чаще появляется информация о том, что военные отказываются воевать против Украины. И деморализует их прежде всего то, что произошло с их коллегами.

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"Двухсотые" российские военные деморализуют воевать

Так, заметил журналист Денис Казанский, 11 ОМОНовцев из Хакасии отказались воевать против Украины. Причина проста: их шокировала смерть коллег во время "спецоперации".

Силовики удивлены тем, что русскую колонну расстреляли, как в тире. И это сделали всего за 5 часов с момента пересечения границы. Так, только в хакасском СОБРе семеро раненых, один пропал без вести и известно о многих погибших.

В России отмечают, что точное количество погибших неизвестно, ведь не было времени считать трупы. Также понес немалые потери кемеровский и красноярский СОБР. Некоторым из русских наемников удалось попасть в плен.

Похоронки приносят свои результаты. С каждым днем ​​все больше и больше военных начинают отказываться от войны в Украине.

Такая же ситуация среди потенциальных призывников. Они ищут всяческих возможностей избежать мобилизации, ведь знают, что могут стать пушечным мясом.

Тем временем российские военные хотят бежать из войны в Украине – смотрите видео: