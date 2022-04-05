У РосЗМІ усе частіше з'являється інформація про те, що військові відмовляються воювати проти України. І деморалізує їх передовсім те, що сталося з їхніми колегами.

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"Двохсоті" російські військові деморалізовують воювати

Так, зауважив журналіст Денис Казанський, 11 ОМОНівців з Хакасії відмовилися воювати проти України. Причина проста: їх шокувала смерть колег під час "спецоперації".

Силовики вражені тим, що російську колону розстріляли, наче у тирі. І це зробили усього за якихось 5 годин з моменту перетину кордону. Так, лише у хакаському СОБРі семеро поранених, один зник безвісти та відомо про багатьох загиблих.

У Росії зазначають, що достеменна кількість загиблих невідома, адже не було дуже часу рахувати трупи. Також зазнав чималих втрат кемеровський і красноярський СОБР. Декому з російських найманців вдалося потрапити до полону.

Похоронки дають свої результати. З кожним днем усе більше військових починають відмовлятися від війни в Україні.

Така ж ситуація серед потенційних призовників. Вони шукають усіляких можливостей уникнути мобілізації, адже знають, що можуть стати гарматним м'ясом.

Тим часом російські військові хочуть втекти з війни в Україні – дивіться відео: