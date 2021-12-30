В России на изучение зла и ада потратили более 700 тысяч рублей

Российская академия наук отметились довольно странными научными исследованиями. Так, на изучение понятий "зло" и "ад" потратили более 700 тысяч рублей. РАН заказала еще несколько работ о месте пребывания грешников.

Сразу 742 тысячи рублей Институт философии РАН потратил на исследования в названиях которых фигурировали слова "зло" и "ад". В Академии наук уверяют, что действовали согласно закону.

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Данные о расходах РАН есть на сайте госзакупок

Как свидетельствуют данные с сайта госзакупок, договор по финансированию исследования "Является ли злом существования ада" выполнили в октябре 2021 года. Единственным поставщиком услуги указан доцент из Воронежского государственного медицинского университета Игорь Гаспаров.

На что еще тратил деньги Институт философии РАН:

667 тысяч рублей – на исполнение научной работы "Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX – начала XX: Основные идеи и позднесхоластические корни";

742 тысячи рублей на исследование "Берисная свобода и проблема ада";

686 тысяч рублей – на исследование "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея".

В Институте философии говорят, что нечего удивляться. Исследователи, которые изучают ад, совершенно справедливо выиграли гранты.

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