Колесо обозрения приземлилось прямо на детскую площадку. Соответствующие видео распространяют российские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание В Чехии упала 15-метровая цепная карусель: пострадало много детей
В России колесо обозрения свалилось на детскую площадку
Россияне сняли на камеру момент падения аттракциона в парке "Восход". Смотря на кадры, можно увидеть, что колесо обозрения упало на детскую площадку.
Колесо обозрения упало на детскую площадку / фото росСМИ
Есть ли пострадавшие или жертвы – пока неизвестно, поскольку россияне могут скрывать эту информацию.
Позже местные власти заявили, что запланирован демонтаж. По их словам, решение о сносе приняли, поскольку конструкции парка устарели. – их не меняли с начала 1990 года.
В то же время мэр Арсеньева пообещал, что в 2025 – 2026 годах в городе появится новый парк аттракционов. Сейчас проект якобы на стадии разработки.
Падение колеса обозрения в России: смотрите видео
Другие подобные случаи
- Ранее в городе Гавиржев, что на северо-востоке Чехии, произошла авария на цепной карусели. Как следствие – почти 2 десятка человек, большинство из которых дети получили ранения.
- А на развлекательной ярмарке в индийском городе Мохали с 15-метровой высоты упала карусель. Сообщалось о 50 пострадавших на месте инцидента.
- В 2021 году в одном из парков аттракционов в провинции Хунань в Китае произошла авария – сломалась карусель прямо во время движения. По меньшей мере 16 человек получили травмы.