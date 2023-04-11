Колесо огляду приземлилось прямо на дитячий майданчик. Відповідні відео розповсюджують російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії колесо огляду звалилось на дитмайданчик

Росіяни зняли на камеру момент падіння атракціону у парку "Схід". Дивлячись на кадри, можна побачити, що колесо огляду впало на дитячий майданчик.



Колесо огляду впало на дитячий майданчик / фото росЗМІ

Чи є постраждалі або жертви – поки невідомо, оскільки росіяни можуть приховувати цю інформацію.

Пізніше місцева влада заявила, що заплановано демонтаж. За їхніми словами, рішення про знесення ухвалили, оскільки конструкції парку застаріли – їх не змінювали з початку 1990 року.

Водночас мер Арсеньєва пообіцяв, що у 2025 – 2026 роках у місті з'явиться новий парк атракціонів. Наразі проєкт нібито на стадії розробки.

Падіння колеса огляду у Росії: дивіться відео

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