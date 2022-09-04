Аварія сталася приблизно о 15:15 у центрі міста. Конструкція з сидіннями каруселі височіла над центральною колоною на висоту близько 15 метрів.

Важливо У львівському Парку культури дерево впало на атракціон: фото

У міру спуску обертання повинно було закінчитися, однак через технічну несправність цього не сталося. Поліція повідомила, що люди отримали травми, коли атракціон впав на землю, але продовжував обертатися.

Вони отримали травми через те, що врізалися в бильця. Ми розслідуємо, що саме сталося,

– сказав представник Моравсько-Сілезької поліції.

В якому стані постраждалі

Представник екстрених служб додав, що на місце прибули 5 бригад швидкої медичної допомоги. Більшість постраждалих отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості. Травми двох людей важкі, але їх життю нічого не загрожує.

У Чехії впала 15-метрова ланцюгова карусель / Фото Ceske Noviny

Подібні моторошні випадки

В одному з парків атракціонів у провінції Хунань в Китаї 13 лютого 2021 року сталася аварія – зламалася карусель просто під час руху. Щонайменше 16 людей зазнали травм.

У Вознесенську, що розташоване у Миколаївській області, 12 червня 2021 року відзначали День міста. Один з атракціонів зламався. Внаслідок цього "маятник" з людьми бив по огорожі, є постраждалі.

Моторошний інцидент трапився на ярмарку у Таїланді у 2019 році. Там зламалась одна з каруселей, а люди буквально повилітали з неї. На щастя, обійшлося без жертв. Проте, одна дитина зламала ногу, ще кілька отримали серйозні забої.

А ще у 2015 році у мексиканському місті Сальтильо сталася аварія на каруселі, жертвами якої стали щонайменше 16 осіб, серед яких кілька дітей.