Авария произошла около 15:15 в центре города. Конструкция с сиденьями карусели возвышалась над центральной колонной на высоту около 15 метров.

Важно Во львовском Парке культуры дерево упало на аттракцион: фото

По мере спуска вращение должно было закончиться, однако из-за технической неисправности этого не произошло. Полиция сообщила, что люди получили травмы, когда аттракцион упал на землю, но продолжал вращаться.

Они получили травмы из-за того, что врезались в перила. Мы расследуем, что именно произошло,

– сказал представитель Моравско-Силезской полиции.

В каком состоянии пострадавшие

Представитель экстренных служб добавил, что на место прибыли 5 бригад скорой медицинской помощи. Большинство пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести. Травмы двух людей тяжелые, но их жизни ничего не угрожает.

В Чехии упала 15-метровая цепная карусель |

Подобные жуткие случаи

В одном из парков аттракционов в провинции Хунань в Китае 13 февраля 2021 года произошла авария – сломалась карусель прямо во время движения. По меньшей мере 16 человек получили травмы.

В Вознесенске, расположенном в Николаевской области, 12 июня 2021 года отмечали День города. Один из аттракционов сломался. В результате этого "маятник" с людьми бил по ограждению, есть пострадавшие.

Жуткий инцидент произошел на ярмарке в Таиланде в 2019 году. Там сломалась одна из каруселей, а люди буквально вылетели из нее. К счастью, обошлось без жертв. Однако один ребенок сломал ногу, еще несколько получили серьезные ушибы.

А еще в 2015 году в мексиканском городе Сальтильо произошла авария на карусели, жертвами которой стали, по меньшей мере, 16 человек, среди которых несколько детей.