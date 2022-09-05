Розважальний атракціон зламався уночі 5 вересня. Місцеві жителі нарікають на недбалість організаторів, що влаштовували розваги у місті.

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Незаконний ярмарок

Насправді, за словами місцевого чиновника, дозвіл на проведення ярмарку був дійсним всього до 4 вересня. Однак організатори незаконно вирішили продовжити розважальні заходити аж до 11 вересня.

Представник влади також наголосив, що відповідальні за інцидент нестимуть покарання.

Постраждалі, що залишились без медичної допомоги

Місцеві, що були гостями розважального заходу, сказали в інтерв'ю ANI, що на місці не було медичних працівників. Також вони зазначили, що дирекція ярмарку намагалась приховати інцидент.

Як бізнес може працювати без медичної допомоги? Близько 50 людей постраждали. Не вжито заходів безпеки й жодне офіційне лице одразу не прибуло на місце події,

– розповів відвідувач заходу.

Зауважмо, що подібні ситуації не є рідкістю. Раніше у Чехії впала 15-метрова ланцюгова карусель.

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