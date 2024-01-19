Об этом стало известно благодаря пропагандистскому СМИ ТАСС, передает 24 Канал. Оно ссылался на сайт минюста России, где и появился запрет на демонстрацию символики ОУН и УПА, а также криминализацию лозунга "Слава Украине".

Тем временем Перечеркнул всю пропаганду одним сообщением: Медведев признал, что Россия хочет захватить всю Украину

Страх россиян не утихает

Известно, что среди запрещенной символики эмблема ОУН "в виде стилизованного золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме острого меча", а также так называемую организационную эмблему – "черный равносторонний треугольник с подставкой вверх".

Также россияне объяснили, почему запрещают демонстрировать атрибутику. Говорят, что ОУН, Украинская народно-революционная армия, Украинская повстанческая армия и Украинская народная самооборона внесли в список "нацистских".

Следовательно, за нарушение ожидается либо штраф, либо арест. Они предполагаются за "пропаганду или публичное демонстрирование" символики соответствующих организаций. За это нужно будет выложить до 2 тысяч рублей штрафа или отсидеть до 15 суток административного ареста. Это предусматривает законодательство страны-агрессора.

Более серьезное наказание ожидает должностных лиц, если они совершат соответствующее "правонарушение". Им нужно будет выложить до 4 тысяч рублей. Что касается юридических лиц, то им нужно будет заплатить до 50 тысяч рублей штрафа.

Россияне уничтожили музей Шухевича во Львове

В ночь на 1 января российские военные запустили по Украине дроны-камикадзе. Известно, что один из "Шахедов" попал в музей Романа Шухевича в Белогорще, что во Львове. К сожалению, он полностью сгорел.

Как отметил городской голова Андрей Садовый, почти два десятка экспонатов враг уничтожил. Несколько сотен удалось уберечь, ведь их вывезли в начале полномасштабного вторжения.

В результате атаки уничтожены 16 музейных экспонатов, входивших в Музейный фонд Украины. Несколькосот музейных экспонатов удалось сохранить, они были вывезены еще в начале полномасштабного вторжения,

– заявил Садовый.

Как отметили в сети, россияне боятся не только живых, но и мертвых. К слову, повреждения также получил университет в Дублянах на Львовщине, где получал образование Степан Бандера.