В России ликвидировали "Международный мемориал": организация изучала репрессии СССР

В России суд ликвидировал одну из старейших правозащитных организаций "Международный мемориал". Она занималась исследованием репрессий в СССР.

Относительно ликвидации организации в суд обратилась Генеральная прокуратура.

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Почему ликвидировали организацию

В ведомстве объяснили свои действия тем, что "Международный Мемориал" неоднократно нарушал требования законодательства в отношении "иностранных агентов".

Представитель Генпрокуратуры убеждал, что организация якобы создает "лживый образ СССР". Мол, "Мемориал" показывает Советский союз как "террористическое государство и реабилитирует нацистских преступников".

Реакция "Мемориала"

Представители организации отвергли претензии Генпрокуратуры. Они подчеркнули, что законных оснований для ликвидации организации нет. Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский после вынесения решения подчеркнул, что организация будет обжаловать его. В случае необходимости пойдут в европейский суд.

По его словам, пока не была рассмотрена апелляция, никаких изменений в работе организации не будет.

Россияне возмущены

Люди собрались возле Верховного суда. Они возмутились из-за такого решения и стали вместе скандировать "Позор".

Закон об "иностранных агентах"

В конце 2019 года в России вступил в силу закон об иностранных агентах-СМИ. Он обязывает медиа, зачисленные в иноагенты, учредить в России юридическое лицо.

Называть иностранными агентами в России разрешили и физических лиц. В список ранее включили "Настоящее время", "Радио Свободу", "Голос Америки", "Медузу" и т.д.