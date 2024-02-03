За последние 6 лет было взято под стражу более десятка ученых. При этом ни сослуживцы, ни иностранные коллеги не спешат вступиться. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко объяснил 24 Каналу, почему Кремль на самом деле ловит ученых.

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Все началось с СССР

Яковенко рассказал, что ФСБ в России оставили со времен Владимира Ленина. Тогда во всех городах и ведомствах сидели представители этой структуры. Всем офицерам, полковникам, лейтенантам и генералам нужно было повышать звание, они должны были получать "звездочки" и "медали". Для этого же нужно кого-то задерживать, поэтому жертвами выбрали ученых – это самый простой вариант.

Почему? В современном мире ученые не могут без обмена. Берешь статью не на русском языке, желательно на английском. И сразу готово уголовное дело. То есть опубликовал в американском журнале статью связанную с физикой, химией или биологией. И все. Шпион. Люди доказывают, что никаких секретов не раскрыто, вся информация из открытых источников. Нет, 20 лет тюрьмы и измена Родине,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Чаще всего ФСБ и Кремль ловят ученых пожилого возраста, которые просто умирают в тюрьме. Одни убегают, а других сажают за решетку – это также причина, почему в России исчезают люди с мозгами. Ситуация напоминает российскую революцию 1917 года, после которой в мир отправлялись философские пароходы. Сейчас же жестче – или побег, или смерть в тюрьме.

Арест имущества и "шарашкино"

В России уже зарегистрировали законопроект, чтобы конфисковать имущество и лишить почетных званий ученых, которые якобы плюют российским солдатам в спину и перечисляют средства Вооруженным Силам Украины. Уже даже создали виртуальное клеймо, чтобы с такими учеными не общались.

Я живой пример того, что происходит с такими людьми, у которых клеймо "иностранный агент". Сразу блокируют все счета. Ты теряешь пенсию. На собственном примере увидел, как быстро Родина расправляется с теми, кого считают "врагом народа",

– отметил Игорь Яковенко.

Также ряд политиков на шоу Владимира Соловьева предлагали отправлять философов и писателей в "шарашкины конторы", чтобы те писали "пьесы".

Шарашкина контора или шарашка – слово еще с советского времени. Шарашки возникли в недрах ГУЛАГа в 1930-е годы, это были тюремные конструкторские бюро, где заключенные "враги народа" из числа инженерных работников создавали новую технику, в основном оборонного назначения – советские реактивные самолеты, космические корабли и прочее.

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