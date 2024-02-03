За останні 6 років було взято під варту понад десяток науковців. При цьому ні товариші по службі, ні іноземні колеги не поспішають заступитися. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко пояснив 24 Каналу, чому Кремль насправді ловить вчених.

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Все почалося з СРСР

Яковенко розповів, що ФСБ у Росії лишили з часів Володимира Леніна. Тоді у всіх містах та відомствах сиділи представники цієї структури. Усім офіцерам, полковникам, лейтенантам та генералам потрібно було підвищувати звання, вони повинні отримувати "зірочки" та "медалі". Для цього ж потрібно когось затримувати, тому жертвами обрали вчених – це найпростіший варіант.

Чому? У сучасному світі науковці не можуть без обміну. Береш статтю не російською мовою, бажано англійською. І одразу готова кримінальна справа. Тобто опублікував в американському журналі статтю пов'язану з фізикою, хімією чи біологією. І все. Шпигун. Люди доводять, що жодних секретів не розкрито, вся інформація з відкритих джерел. Ні, 20 років в'язниці та зрада Батьківщині,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Найчастіше ФСБ та Кремль ловлять вчених похилого віку, які просто вмирають в тюрмі. Одні тікають, а інших садять за ґрати – це також причина, чому в Росії зникають люди з мізками. Ситуація нагадує російську революцію 1917 року, після якої у світ відправлялися філософські пароплави. Зараз жорсткіше – або втеча, або смерть у в'язниці.

Арешт майна та "шарашкіно"

У Росії вже зареєстрували законопроєкт, щоб конфіскувати майно та позбавити почесних звань науковців, які буцім плюють російським солдатам у спину та перераховують кошти Збройним Силам України. Вже навіть створили віртуальне тавро, щоб з такими вченими не спілкувалися.

Я живий приклад того, що відбувається з такими людьми, у яких тавро "іноземний агент". Одразу блокують всі рахунки. Ти втрачаєш пенсію. На власному прикладі побачив, як швидко Батьківщина розправляється з тими, кого вважають "ворогом народу",

– наголосив Ігор Яковенко.

Також низка політиків на шоу Владіміра Соловйова пропонували відправляти філософів та письменників у "шарашкіни контори", щоб ті писали "п'єси".

Шарашкіна контора, або шарашка – слово ще з радянського часу. Шарашки виникли в надрах ГУЛагу в 1930-ті роки, це були тюремні конструкторські бюро, де ув'язнені "вороги народу" з-поміж інженерних працівників створювали нову техніку, здебільшого оборонного призначення – радянські реактивні літаки, космічні кораблі та інше.

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