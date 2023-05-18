Росіяни виявили, що наповнення їхньої суперзброї насправді радянське і ніяке не передове, тому і біснуються. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний глядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Сергій Шойгу заявляв, що Х-47М2 "Кинджал" – це гіперзвукова ракета, яку неможливо перехопити сучасними засобами протиповітряної оборони, ба більше, неможливо зафіксувати її політ.

Однак на сьогодні ЗСУ знищили 7 із 7 випущених "Кинджалів".

Шойгу можна зробити поблажку, він не військовий, він перш за все фермер. Займається тим, що розводить оленів. Але цікаво щодо цих експертів,

– іронічно зауважив аналітик.

Цікава знахідка

Коваленко розповів, що коли було знищено першого "Кинджала", було одразу знайдено його бойову частину. Її демонстрував Віталій Кличко. Цікаво те, що в той час російська пропаганда почала говорити, мовляв, українці знищили не Х-47М2, вони знищили БЕТАБ-500ШП. Це стара радянська бетонобійна бомба.

Але найцікавіше те, що тоді було знищено саме "Кинджал", але не той, який усі звикли бачити на фото та відео. Збережений лише зовнішній корпус, але внутрішня частина ракети мала інший вигляд.

Цією бойовою частиною виявилася стара радянська система БЕТАБ-500ШП. Саме через це виникає питання: А яке "аналагав нєт"?. Якщо використовуються старі радянські технології в ракеті, що видають за гіперзвукову,

– наголосив військово-політичний оглядач.

Ця інформація і стала причиною російського розбору польотів та чисток, що тривають зараз. Зброя, яку росіяни називали піком технічного розвитку виявилася лише старою радянською розробкою.

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Обстріли продовжаться

Коваленко переконаний, що росіяни продовжать запускати по Україні "Кинджали". Річ в тому, що ця ракета дійсно важка для перехоплення старими радянськими системами, подібними до С-300, які все ще є на озброєнні в України.

На жаль, зараз не всі міста-мільйонники захищені так, як Київська область, підкреслив аналітик.

Росіяни зараз отримали досить серйозний репутаційний удар. Для них це важка ганьба та приниження тому, щоб продемонструвати хоча б якусь ефективність цих "Кинджалів", вони можуть їх використати по зовсім інших містах та регіонах, де не стоїть ЗРК Patriot, де навіть немає італійської SAMP/T, яка теж не гірша по перехоплення цих об'єктів,

– додав Коваленко.

Тому він не виключає ймовірності, що росіяни можуть використати "Кинджали", але вже не по Київській області.

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