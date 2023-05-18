Россияне обнаружили, что наполнение их супероружия действительно советское и никакое не передовое, поэтому и беснуются. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический зритель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Сергей Шойгу заявлял, что Х-47М2 "Кинжал" – это гиперзвуковая ракета, которую невозможно перехватить современными средствами противовоздушной обороны, более того, невозможно зафиксировать ее полет.
Однако на сегодняшний день ВСУ уничтожили 7 из 7 выпущенных "Кинжалов".
Шойгу можно простить, он не военный, он прежде всего фермер. Занимается тем, что разводит оленей. Но интересно по поводу этих экспертов,
– иронически заметил аналитик.
Интересная находка
Коваленко рассказал, что когда был уничтожен первый "Кинжал", была сразу найдена его боевая часть. Ее демонстрировал Виталий Кличко. Интересно, что в то время российская пропаганда начала говорить, мол, украинцы уничтожили не Х-47М2, они уничтожили БЕТАБ-500ШП. Это старая советская бетонобойная бомба.
Но самое интересное, что тогда был уничтожен именно "Кинжал", но не тот, который все привыкли видеть на фото и видео. Сохранен только внешний корпус, но внутренняя часть ракеты выглядела иной.
Этой боевой частью оказалась старая советская система БЕТАБ-500ШП. Именно поэтому возникает вопрос: А какое "аналагав нет"? Если используются старые советские технологии в ракете, выдающие гиперзвуковую,
– подчеркнул военно-политический обозреватель.
Эта информация и послужила причиной русского разбора полетов и чисток, продолжающихся сейчас. Оружие, которое россияне называли пиком технического развития, оказалось лишь старой советской разработкой.
Коваленко объяснил, почему в России сейчас проходят чистки: смотреть видео
Обстрелы продолжатся
Коваленко убежден, что россияне продолжат запускать по Украине "Кинжалы". Дело в том, что эта ракета действительно тяжела для перехвата старыми советскими системами, подобными С-300, которые все еще на вооружении у Украины.
К сожалению, сейчас не все города-миллионники защищены, как Киевская область, подчеркнул аналитик.
Россияне сейчас получили серьезный репутационный удар. Для них это тяжелый позор и унижение тому, чтобы продемонстрировать хоть какую-то эффективность этих "Кинжалов", они могут их использовать по совсем другим городам и регионам, где не стоит ЗРК Patriot, где даже нет итальянской SAMP/T, которая тоже не хуже по перехват этих объектов,
– добавил Коваленко.
Поэтому он не исключает вероятности, что россияне могут использовать "Кинжалы", но уже не по Киевской области.
Российский ВПК не оправдал надежд
- Авиаэксперт Константин Криволап объяснил, почему ракета "Кинжал" не является гиперзвуковым оружием. А ее точность подлежит большим сомнениям.
- Чтобы оправдать свою беспомощность и полный провал оружия собственного производства, россияне придумали басню, что "Кинжал" уничтожил систему Patriot. Однако эти мифы развеяли и украинское военно-политическое руководство и западные чиновники.
- Интересно, что долгое время россияне не применяли "Кинжалы", ведь и сами были не уверены в их эффективности. Однако настал пиковый момент, когда пришлось это сделать. Однако сбитие ракет ударило не только по авторитету России, от которого и так осталось мало, но и по общей экономической ситуации, ведь Россия активно нацелена на продажу своего оружия.