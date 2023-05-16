К счастью, России этого не удалось – наши военные сбили все 18 выпущенных врагом ракет, включая "Кинжалы". Однако Россия, конечно же, не признала этого и начала фантазировать, чтобы хотя бы что-нибудь рассказать своему населению, пишет 24 Канал.

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Так, российское минобороны придумало, что якобы они ночью "ударили по пунктам дислокации подразделений ВСУ".

Конечно, никаких доказательств минобороны России не предоставило, ведь это полное вранье. Тем не менее они поспешили заверить, что якобы еще и "ударили" в места хранения боеприпасов, оружия и техники ВСУ. Здесь полет фантазии Конашенкова не истек. "Вишенкой на торте" этой сказки стало то, что это еще и была "техника и оружие", якобы доставленная с Запада.

Какая реакция в России на уничтожение "Кинжалов"

Понимая плачевность ситуации, минобороны России придумало еще одну басню. Так, чтобы не отходить от своей манеры лживой подачи информации, там заявили, что якобы они "уничтожили" систему Patriot в Киеве.

Причем обо всех шести ракетах "Кинжал", которые уничтожила Украина Россия сразу "забыла". Там только заявили о случае, когда Украина сбила одну ракету "Кинжал". О сбитые шести в России вроде бы и не слышали, или не знают.

В минобороны России заявили, что гиперзвуковой комплекс "Кинжал" "высокоточным ударом поразил" зенитный ракетный комплекс Patriot, производства США в Киеве,

– заявили в минобороны страны-теристки.

Там начали цитировать "оленевода" Шойгу и его басни о том, насколько "сильны" их "Кинжалы", что они могут сбивать, мол, "аналоговнеет" и так далее.

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У россиян уже были подобные тщетные планы

Издание CNN написало, что Россия пыталась "Кинжалом" уничтожить Patriot, а вышло наоборот. Журналистам американские чиновники заявили, что ракета Х-47 "Кинжал", которую Россия выпустила по Киеву в ночь на 4 мая, должна была попасть в зенитно-ракетный комплекс Patriot.

По данным чиновников, Россия уловила сигналы, излучаемые Patriot. Это позволило им нацелиться на систему с помощью гиперзвуковой ракеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат комментировал эту публикацию.

Если он сбит высоко в небе над Киевщиной, не так просто узнать, куда он целился. Здесь разве данные разведки могут подтвердить, что враг имел целью поразить,

– заявил Игнат.

Также американские чиновники говорили иностранным журналистам, что сбивание "Кинжала" демонстрирует, как быстро украинцы овладели новой системой ПВО.

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