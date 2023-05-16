На щастя, Росії цього не вдалось – наші військові збили всі 18 випущених ворогом ракет, включно з "Кинджалами". Проте Росія, звісно ж, не визнала цього і почала фантазувати, щоб хоча б щось розповісти своєму населенню, пише 24 Канал.

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Так, російське міноборони вигадало, що нібито вони вночі "вдарили по пунктах дислокації підрозділів ЗСУ".

Звичайно, жодних доказів міноборони Росії не надало, адже це повна брехня. Проте вони поспішили запевнити, що нібито ще й "вдарили" в місця зберігання боєприпасів, зброї та техніки ЗСУ. Тут політ фантазії Конашенкова не закінчився. "Вишенькою на торті" цієї казки стало те, що це ще й була "техніка та зброя", яку нібито доправили з Заходу.

Яка реакція в Росії на знищення "Кинджалів"

Розуміючи плачевність ситуації, міноборони Росії вигадало ще одну байку. Так, щоб не відходити від своєї манери брехливої подачі інформації, там заявили, що нібито вони "знищили" систему Patriot у Києві.

Причому про всі шість ракет "Кинджал", які знищила Україна Росія відразу "забула". Там тільки заявили про випадок, коли Україна збила одну ракету "Кинджал". Про збиття шести в Росії нібито й не чули, чи не знають.

У міноборони Росії заявили, що гіперзвуковий комплекс "Кинджал" "високоточним ударом вразив" зенітний ракетний комплекс Patriot, виробництва США у Києві,

– заявили в міноборони країни-теристки.

Там почали цитувати "оленевода" Шойгу і його байки про те, наскільки "сильні" їхні "Кинджали", що вони можуть збивати, мовляв, "аналоговнєт" і так далі.

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Росіяни вже мали подібні марні плани

Видання CNN написало, що Росія намагалась "Кинджалом" знищити Patriot, а вийшло навпаки. Журналістам американські посадовці заявили, що ракета Х-47 "Кинджал", яку Росія випустила по Києву в ніч проти 4 травня, мала влучити в зенітно-ракетний комплекс Patriot.

За даними посадовців, Росія вловила сигнали, які випромінює Patriot. Це дозволило їм націлитися на систему за допомогою гіперзвукової ракети.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат коментував цю публікацію.

Якщо він збитий високо в небі над Київщиною, не так просто дізнатися, куди він цілив. Тут хіба дані розвідки можуть підтвердити, що ворог мав на меті уразити,

– заявив Ігнат.

Також американські посадовці говорили іноземним журналістам, що збиття "Кинджала" демонструє, як швидко українці опанували нову систему ППО.

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