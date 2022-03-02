В России матери не отдают тело погибшего в Украине сына-солдата, "чтобы не создавать панику"

Женщине в Саратовской области не отдают тело напавшего на Украину сына, погибшего во время боевых действий. Военные объяснили, что к таким действиям они прибегают, чтобы не создавать панику.

22-летний Максим Ханыгин погиб 24 февраля. Похоронка в родное село пришла на следующий день после смерти, но матери не отдают тело.

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Мать оккупанта Людмила говорит, что тело не выдадут, пока все не закончится, чтобы не поднимать панику.

Говорят: думаете, он там один? А где "там", военкомат сам не знает, даже прокуратура не может найти концов. И никаких сведений, где именно, при каких обстоятельствах он погиб,

– рассказала мать русского захватчика.

По ее словам военкомат говорит, что торопливо отдал похоронку, теперь из-за этого испытывает проблемы с руководством.

"Это нам повезло, хотя какое здесь везение, что все произошло в первые сутки, они не подумали и отправили нам бумажку. Конца края нет, ни попрощаться не можем, ни похоронить, ни на могиле поплакать", – рассказала женщина.

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