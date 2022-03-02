22 річний Максим Ханигін загинув 24 лютого. Похоронка в рідне село прийшла наступного дня після смерті, але матері не віддають тіло.

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Мати окупанта Людмила каже, що тіло не видадуть, поки все не закінчиться, щоб не піднімати паніку.

Кажуть: думаєте, він один там? А де "там", військкомат сам не знає, навіть прокуратура не може знайти кінців. І жодних відомостей, де саме, за яких обставин він загинув,

– розповіла матір російського загарбника.

За її словами військкомат каже, що похапцем віддав похоронку, тепер через це має проблеми з керівництвом.

"Це нам пощастило, хоча яке тут везіння, що все сталося в першу добу, вони не подумали і відправили нам папірець. Кінця-краю немає, ні попрощатися не можемо, ні поховати, ні на могилі поплакати", – розповіла жінка.

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