В России "Медиазону" внесли в список "иноагентов", а у редактора The Insider – обыски
Источник:"Медиазона"
В России издание "Медиазона" внесли в реестр "иностранных агентов". Кроме того, в списке оказались главный редактор Сергей Смирнов и издатель Петр Верзилов.
Пресс-служба "Медиазоны" сообщила, что это существенно усложнит работу проекта. Возможно, даже поставит его на грань выживания.
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В "Медиазоне" отметили, что ранее "иностранного агентами" называли также издания "Медуза", "Радио Свобода", "Дождь" и другие издания. Сейчас "Медиазона" будет работать в обычном режиме.
В то же время статус "иностранного агента" представляет для журналистов "Медиазоны" значительные риски. Медиа уже обратилось к читателям с просьбой поддержать их в это сложное время.
Редактора The Insider объявили в розыск
Романа Доброхотова – шеф-редактора The Insider-объявили в розыск. Об этом рассказала защитница Юлия Кузнецова.
Журналисту инкриминируют незаконное пересечение границы. В доме его родителей уже провели обыск.
Сперва Доброхотов опубликовал в своем аккаунте в твиттере сообщение, что к нему пришли правоохранители, а впоследствии перестал выходить на связь.
В СМИ появилась информация, что обыск может быть связан с делом, которое инициировал нидерландский блогер Макс ван дер Верфф.