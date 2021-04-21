В России 21 апреля проводят масштабные акции в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 16:00 количество задержанных сторонников политика приблизилось к 200.

В телеграм-канале ОВД-Инфо обнародовали списки 183 задержанных. Из некоторых городов поступает информация не только о задержании участников акций, но и о применении к ним силы правоохранителями.

Больше здесь В России вспыхнули масштабные митинги в поддержку Навального: фото, видео

Есть сообщения об избиении демонстрантов

Больше всего людей в руки правоохранителей попали в Кемерово, Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Томске, Барнауле и Южно-Сахалинске.

Так в Кемерово сразу "повязали" 23 демонстрантов. Одного из мужчин избили и повезли отдельно. О произволе так называемых стражей порядка поступает информация и из Магадана и других городов.

Обратите внимание! К началу митингов силовики готовились заранее. В центральные части крупных городов стянули большое количество личного состава и спецтехники.

Демонстранты требуют допустить к Навальному частного врача

Отметим, что сторонники Алексея Навального вышли на улицы с требованием допустить к оппозиционеру врачей. В Федеральной службе исполнения наказаний все упреки демонстрантов опровергают, говорят, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь.

Коротко о состоянии Алексея Навального