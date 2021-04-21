В России на митингах в поддержку Навального задержали около 200 человек: фото, видео
В России 21 апреля проводят масштабные акции в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 16:00 количество задержанных сторонников политика приблизилось к 200.
Источник:24 канал
В телеграм-канале ОВД-Инфо обнародовали списки 183 задержанных. Из некоторых городов поступает информация не только о задержании участников акций, но и о применении к ним силы правоохранителями.
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Есть сообщения об избиении демонстрантов
Больше всего людей в руки правоохранителей попали в Кемерово, Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Томске, Барнауле и Южно-Сахалинске.
Так в Кемерово сразу "повязали" 23 демонстрантов. Одного из мужчин избили и повезли отдельно. О произволе так называемых стражей порядка поступает информация и из Магадана и других городов.
Демонстранты требуют допустить к Навальному частного врача
Отметим, что сторонники Алексея Навального вышли на улицы с требованием допустить к оппозиционеру врачей. В Федеральной службе исполнения наказаний все упреки демонстрантов опровергают, говорят, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь.
Коротко о состоянии Алексея Навального
- Из-за болей в спине и постоянной смены температуры Навальный требовал допустить к нему частного врача.
- В конце марта он объявил голодовку.
- 17 апреля врач оппозиционера сообщила, что политик в критическом состоянии. Из-за низкого количества калия в крови у него может остановиться сердце.
- 19 апреля в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что переводят Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных.
- Вместе с тем государственные медики якобы утверждают, что состояние Навального – удовлетворительное.
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