У Росії 21 квітня проводять масштабні акції на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. Станом на 16:00 кількість затриманих прихильників політика наблизилась до 200.

У телеграм-каналі ОВД-Инфо оприлюднили списки 183 затриманих. З деяких міст надходить інформація не лише про затримання учасників акцій, ай застосування до них сили правоохоронцями.

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Є повідомлення про побиття демонстрантів

Найбільше людей до рук правоохоронців потрапили у Кемерово, Москві, Санкт-Петербургу, Хабаровську, Томську, Барнаулі та Южно-Сахалінську.

Так у Кемерово одразу "пов'язали" 23 демонстрантів. Одного з чоловіків побили та повезли окремо. Про свавілля так званих стражів порядку надходить інформація і з Магадана та інших міст.

Зверніть увагу! До початку мітингів силовики готувались заздалегідь. У центральні частини великих міст стягнули велику кількість особового складу та спецтехніки.

Демонстранти вимагають допустити до Навального приватного лікаря

Зазначимо, що прихильники Олексія Навального вийшли на вулиці з вимогою допустити до опозиціонера лікарів. У Федеральній службі виконання покарань усі закиди демонстрантів спростовують, кажуть, що Навальний отримує усю необхідну медичну допомогу.

Коротко про стан Олексія Навального