У Росії на мітингах на підтримку Навального затримали близько 200 осіб: фото, відео
У Росії 21 квітня проводять масштабні акції на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. Станом на 16:00 кількість затриманих прихильників політика наблизилась до 200.
Джерело:24 канал
У телеграм-каналі ОВД-Инфо оприлюднили списки 183 затриманих. З деяких міст надходить інформація не лише про затримання учасників акцій, ай застосування до них сили правоохоронцями.
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Є повідомлення про побиття демонстрантів
Найбільше людей до рук правоохоронців потрапили у Кемерово, Москві, Санкт-Петербургу, Хабаровську, Томську, Барнаулі та Южно-Сахалінську.
Так у Кемерово одразу "пов'язали" 23 демонстрантів. Одного з чоловіків побили та повезли окремо. Про свавілля так званих стражів порядку надходить інформація і з Магадана та інших міст.
Демонстранти вимагають допустити до Навального приватного лікаря
Зазначимо, що прихильники Олексія Навального вийшли на вулиці з вимогою допустити до опозиціонера лікарів. У Федеральній службі виконання покарань усі закиди демонстрантів спростовують, кажуть, що Навальний отримує усю необхідну медичну допомогу.
Коротко про стан Олексія Навального
- Через болі у спині та постійну зміну температури Навальний вимагав допустити до нього приватного лікаря.
- Наприкінці березня він оголосив голодування.
- 17 квітня лікарка опозиціонера повідомила, що політик у критичному стані. Через низьку кількість калію у крові в нього може зупинитися серце.
- 19 квітня у Федеральній службі виконання покарань повідомили, що переводять Навального з колонії у стаціонар обласної лікарні для засуджених.
- Разом з тим державні медики начебто стверджують, що стан Навального – задовільний.
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