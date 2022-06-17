В России мэр не смог сказать "денацификация" и хотел вручить журналисту повестку: смешное видео

Россияне придумали "денацификацию" как оправдание и повод для начала полномасштабной войны в Украине, но понятие оказалось слишком сложным для них. Так, это слово не смог произнести даже мэр одного из российских городов.

"Денацификация" не удается не только на войне

В соцсетях широко распространилось видео, как городской голова Дальнегорска в Приморском крае России Александр Теребилов выступает на "дне России" 12 июня и вспоминает в своей речи "спецоперацию" в Украине.

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Мужчина хотел напомнить своим согражданам, что же делают российские военные на территории суверенного государства, однако это получилось у него не сразу. Оно и не удивительно – серьезно везти такой бред довольно сложно.

Слово "денацификация" Теребилов произнес с четвертого раза. После чего сам рассмеялся. Возможно, так он хотел несколько снивелировать свой позор, но, как оказалось позже, такой "прокол" российский мэр взял близко к сердцу.

Мэр российского Дальнегорска не смог произнести "денацификация": смотрите видео

Когда Теребилов узнал, что видео с частью его неудачного выступления появилось и распространилось в интернете, он нашел того, кто первым опубликовал его в сети. Им оказался местный журналист и блогер Даниил Куликов.

Именно он и рассказал о реакции мэра на видео и традиционном для России авторитарном методе наказания за такую "вину". По словам Куликова, Теребилов в компании военного комиссара пришли к нему на работу, чтобы вручить повестку на военное собрание.

Однако в тот момент журналист как раз был в отпуске, поэтому на работе его не застали. Коллеги Куликова сказали об этом городскому голове, но это его не удовлетворило. Теребилов решил самостоятельно убедиться, что автора видео с его позором в офисе нет. Поэтому он зачем-то включил камеру на мобильном телефоне и заходил в каждый кабинет, разыскивая Куликова.

Слава Богу, что дело не дошло до проверки шкафов и пространства под столами,

– написал журналист в телеграмме.

Также он отметил, что мэр, видимо, решил, что "нет человека – нет проблем". Но, к сожалению или к счастью, интернет работает по-другому.

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