Экономят на "Ладах": в россии хотят отдавать "мобикам" авто, которые бросили на границе

Россияне так бежали от мобилизации, что оставляли автомобили на границе. Власти уже решили, что сделают с транспортом.

Спикер госдумы предложил передать автомобили семьям участников войны против Украины. Об этом сообщили РосСМИ.

Важно Хотят ли поляки принимать бегущих от мобилизации россиян: результаты опроса

В России уже есть перечень выехавших людей

По словам володина, с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает Россию. Он уверен, что "бегущие" от мобилизации россияне затем вернутся в россию.

Пересидят время, которое их испугало, станут в очереди назад через границу,

– заявил он.

Истерика граждан из-за мобилизации

В Международном разведывательном сообществе InformNapalm рассказали, что россияне не реагировали на зверства своих военных, однако не согласны с мобилизацией. Они будут лучше калечить себя, чем выходить на протесты против власти.

В Кабардино-Балкарии мобилизованный мужчина скончался на плацу. Даже не доехал на фронт. А в Москве мужчина по имени Александр выпрыгнул с 9 этажа из-за депрессии после объявления частичной мобилизации.

Россиян никто не ждет за границей: где ограничили въезд

В Польше ввели ограничения на въезд россиянам. Соответствующее решение было принято после договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией. Это может повлиять на путинский режим.

В Финляндии ввели ограничения на въезд и визы для граждан России. Такое решение власти назвали принципиальным. Причиной того, что россияне вредят международному имиджу Финляндии.

В МИД Чехии заявили, что те, кто убегает из страны из-за того, что не хочет исполнять обязанность, введенную его собственным государством, не отвечает условиям получения гуманитарной визы.

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