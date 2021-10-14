В России могут признать "иноагентом" нобелевского лауреата мира Муратова

Владимир Путин не исключает, что редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова могут признать "иностранным агентом". В октябре 2021 года он стал лауреатом Нобелевской премии мира.

По словам Путина, это произойдет, если Муратов "будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом". В то же время, по словам президента страны-агрессора, если журналист не будет нарушать российский закон, его не объявят "иноагентом".

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А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или по каким-то другим соображениям,

– подчеркнул Путин.

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии