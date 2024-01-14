В России вскоре могут закончиться танки и боевые машины пехоты, — Forbes

Россия продолжает нести колоссальные потери в полномасштабной войне, которую ведет против Украины. У оккупантов могут закончиться танки и боевые машины пехоты.

Издание отметило, что Россия вступила в полномасштабную войну с 2987 танками. За почти 23 месяцев ожесточенных боев оккупанты потеряли по меньшей мере 2 619 танков, что подтверждают независимые аналитики.

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Оккупанты могут остаться без танков

1725 уничтоженных, 145 поврежденных, 205 заброшенных и 544 захваченных Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 и Т-90,

– отметило издание.

Добавило, что если бы у Кремля не было вариантов замены военных потерь, оккупационная армия имела бы сейчас всего 368 танков. Издание отметило, что это слишком мало для защиты от собственного бронетанкового корпуса Украины, который вместе с довоенными, восстановленными и переданными партнерами танками, за вычетом потерь, может насчитывать около тысячи единиц техники.

"Уралвагонзавод" на юге России производит новые Т-90М. Еще 4 других предприятия ремонтируют и модернизируют старые танки, десятками лет находящиеся на складах.

Кремль утверждает, что получил 1500 новых и модернизированных танков в результате интенсивных промышленных усилий. Впрочем, аналитики сомневаются, что озвученные врагами цифры правдивы.

В России может быть менее 2400 рабочих танков. Намного меньше. Потому что Россия может не производить так много новых и модернизированных танков, как заявлял Кремль,

– подчеркнуло издание.

Анализ французской разведывательной группы ARI пришел к выводу, что российская промышленность производит всего-навсего 390 танков в год.

"Это значит, что в 2022 и 2023 годах она могла построить или отремонтировать всего 780 танков. Если это правда, то российские вооруженные силы могут сократиться до 1180 танков", – отметило издание.

Приблизительно за 2 – 3 года могут закончиться БМП

Также издание заметило, что оккупационные войска теряют по крайней мере столько БМП, сколько российская промышленность строит новые или снимает с долгосрочного хранения. Это имеет значение, заметило издание.

В 2022 году аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман писал, что подозревает, что главный недостаток России в бронетехнике заключается не в танках, а именно в БМП.

Россияне пошли на войну (полномасштабную – 24 Канал) против Украины в феврале 2022 года, имея около 4000 БМП-1, вооруженных БМП-2 и новейших БМП-3. Но за 23 месяца упорных боев украинцы вывели из строя около 2000 таких машин, что подтверждают независимые аналитики,

– отметило издание.

Добавило, что речь идет о 1000 разбитых, заброшенных или захваченных БМП в год для страны, которая может производить или возвращать с хранения 1000 БМП в год.

Да и резервы агрессора не бесконечны. По последним подсчетам, сделанным на основе спутниковых снимков, на складах России осталось 3 000 старых БМП, из них более 700, скорее всего, не подлежат восстановлению.

По данным Генштаба ВСУ на утро 14 января,