Об этом 24 Каналу заявил российский политолог Аббас Галлямов. В частности, говорится о наказаниях, которые глава Кремля может ввести "за плохую службу".

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Путин на перепутье

Путин проигрывает в войне и ему очень нужно повышать эффективность собственной армии. У него очень плохой авторитет, а потому угрожать или "прессовать" их не может, отметил Галлямов. Такие действия могут спровоцировать значительный всплеск негодования.

"В России принято считать, что военные не участвуют в политике. Хотя в истории было несколько таких примеров: это и бунты, и декабристы. Теоретически они могут подняться", – предположил он.

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Поэтому российский диктатор оказался на перепутье. С одной стороны ему не выгодно лишний раз "гневить" военных. С другой – нужно что-то делать с их работой.

Он оказался зажатым в тисках обстоятельств и выбирает между плохим и совсем плохим,

– добавил Аббас Галлямов.

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