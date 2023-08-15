Про це 24 Каналу заявив російський політолог Аббас Галлямов. Зокрема, мовиться про покарання, які очільник Кремля може запровадити "за погану службу".

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Путін на роздоріжжі

Путін програє у війні і йому вкрай треба підвищувати ефективність своєї армії. Він має дуже кепський авторитет, а тому погрожувати чи "пресувати" їх не може, відзначив Галлямов. Такі дії можуть спровокувати значний сплеск обурення.

"В Росії прийнято вважати, що військові не беруть участі в політиці. Хоча в історії було декілька таких прикладів: це і бунти, і декабристи. Теоретично вони можуть піднятися", – припустив він.

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Тому російський диктатор опинився на роздоріжжі. З одного боку йому не вигідно зайвий раз "гнівити" військових. З іншого – треба щось робити з їхньою роботою.

Він опинився затиснутим в лещатах обставин і обирає між поганим і геть поганим,

– додав Аббас Галлямов.

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