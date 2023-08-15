Про це 24 Каналу заявив російський політолог Аббас Галлямов. Зокрема, мовиться про покарання, які очільник Кремля може запровадити "за погану службу".
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Путін на роздоріжжі
Путін програє у війні і йому вкрай треба підвищувати ефективність своєї армії. Він має дуже кепський авторитет, а тому погрожувати чи "пресувати" їх не може, відзначив Галлямов. Такі дії можуть спровокувати значний сплеск обурення.
"В Росії прийнято вважати, що військові не беруть участі в політиці. Хоча в історії було декілька таких прикладів: це і бунти, і декабристи. Теоретично вони можуть піднятися", – припустив він.
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Тому російський диктатор опинився на роздоріжжі. З одного боку йому не вигідно зайвий раз "гнівити" військових. З іншого – треба щось робити з їхньою роботою.
Він опинився затиснутим в лещатах обставин і обирає між поганим і геть поганим,
– додав Аббас Галлямов.
Позиції Путіна: останні новини
- Російський диктатор розуміє ймовірність бунтів в країні. А тому намагається убезпечити себе. Зокрема, мовиться про переформатування внутрішніх підрозділів силовиків.
- На міжнародній політичній арені Путін фактично став невиїзним. Наразі достеменно невідомо чи поїде він на зустріч з Ердоганом до Туреччини, оскільки очільник Кремля боїться залишати країну.
- Коли Владімір Путін втратить свою владу, він може зробити все, аби Росія розвалилася. Власне, він може робити це вже зараз.