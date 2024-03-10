"Русский мир" продолжает раскрывать себя во всем своем "величии" и "красоте". Самые яркие его проявления можно увидеть в так называемых путинистах и сторонниках "сво".

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Драка между Z-патриотами

Сетью распространяется видео, на котором россиянин жестоко бьет двух женщин. Как пишут в телеграмм-каналах, инцидент произошел в одном из заведений в Хабаровском крае. О том, что в нем происходило стало известно благодаря камере наблюдения. И так, на первых кадрах заметно трех женщин – две стоят за прилавком, а третья перед ними сидит на стуле. Они о чем-то разговаривают между собой. На русском языке. Вдруг в помещение заходит мужчина. С первого взгляда, становится понятно, что тот – в нетрезвом состоянии. Он спрашивает женщин, что они, мол, здесь делают и называет их "украинками". Те же выталкивают надоедливого пьяницу за дверь, ругаясь.

Однако, очевидно, мужчина на почве алкогольного опьянения так и не понял, что барышни – его согражданки. Впоследствии он снова врывается в заведение. На этот раз – с бутылкой спиртного в руках. Он бьет двух женщин, которые стояли за прилавком, по голове. Третья дама прыскает в глаза нападавшему газовым баллончиком. В конце концов, тучным россиянкам удается "утихомирить" Z-патриота.

Вероятно, сами "жертвы" тоже сторонницы "русского мира", о чем свидетельствует флаг страны – агрессорки, размещенный на прилавке.

В России мужчина ударил бутылкой по голове женщин, которых считал украинками: видео соцсети

Изнасиловал девушку и сжег авто

В Россию возвращаются вагнеровцы, которых выпустили на свободу для того, чтобы они воевали в Украине. Получив индульгенцию за убийства украинцев, бывшие зэки повторяют свои преступления против собственных сограждан. Так, как сообщают российские телеграмм-каналы, в Кирове бывший вагнеровец изнасиловал 22-летнюю девушку в чужом авто, после чего сжег "ВАЗ", чтобы "замести" следы преступления.

Ранее мужчина уже получил судимость за изнасилование в 2013 году, а в 2019 его отправили в тюрьму за убийство. В 2022 году зэка амнистировали и отправили в Украину.