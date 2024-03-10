"Русскій мір" продовжує розкривати себе у всій своїй "величі" та "красі". Найяскравіші його прояви можна побачити у так званих путіністах та прихильниках "сво".

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Бійка між Z-патріотами

Мережею шириться відео, на якому росіянин жорстоко б'є двох жінок. Як пишуть у телеграм-каналах, інцидент трапився в одному із закладів у Хабаровському краї. Про те, що у ньому відбувалося стало відомо завдяки камері спостереження. І так, на перших кадрах помітно трьох жінок – дві стоять за прилавком, а третя перед ними сидить на стільці. Вони про щось розмовляють між собою. Російською мовою. Раптом до приміщення заходить чоловік. Із першого погляду, стає зрозуміло, що той – у нетверезому стані. Він питає жінок, що вони, мовляв, тут роблять і називає їх "українками". Ті ж виштовхують надокучливого п'яницю за двері, лаючись.

Однак, вочевидь, чоловік на грунті алкогольного сп'яніння так і не второпав, що панянки – його співгромадянки. Згодом він знову вривається до закладу. На цей раз – із пляшкою спиртного у руках. Він б'є двох жінок, які стояли за прилавком, по голові. Третя пані прискає в очі нападникові газовим балончиком. Врешті-решт, огрядним росіянкам вдається "втихомирити" Z-патріота.

Ймовірно, самі "жертви" теж прихильниці "русского міра", про що свідчить прапор країни – агресорки, розміщений на прилавку.

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Зґвалтував дівчину і спалив авто

У Росію повертаються вагнерівці, яких випустили на волю задля того, щоб вони воювали в Україні. Отримавши індульгенцію за вбивства українців, колишні зеки повторюють свої злочини проти власних співгромадян. Так, як повідомляють російські телеграм-канали, у Кірові колишній вагнерівець зґвалтував 22-річну дівчину у чужому авто, після чого спалив "ВАЗ", аби "замести" сліди злочину.

Раніше чоловік вже отримав судимість за зґвалтування у 2013 році, а у 2019 його відправили до в'язниці за вбивство. У 2022 році зека амністували і відправили в Україну.