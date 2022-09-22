Мобилизация в россии: мужчинам проводят дополнительные проверки в аэропортах, и не только дома

21 сентября в ходе срочного обращения российский диктатор объявил частичную мобилизацию среди населения. Сразу после этого в интернете начали появляться фото и видео с "беглецами-уклонистами".

В россии мужчинам проводят дополнительные проверки

В частности, говорится об очередях в аэропортах и на пограничных пунктах пропуска. На кадрах российские граждане, подлежащие мобилизации, стремятся покинуть территорию страны. Впрочем, все не так легко, как им хотелось бы, – их дополнительно проверяют.

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Так, мужчин, вылетающих из россии, проверяют дополнительно. Такие действия проводят аэропорт Пулково в Петербурге и московских Внуково и Домодедово.

Вылетающие мужчины сегодня проходят дополнительную проверку, а некоторых даже ведут на отдельную беседу.

Что спрашивают:

когда был куплен билет

является ли человек военнообязанным

получило ли лицо повестку

Кроме того, в Национальном аэропорту "Минск" начали проверять мужчин с российскими паспортами. К проверке привлекли и милицию.

Частичная мобилизация в россии: коротко

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