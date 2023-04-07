Спецоперации – кремлевская панацея: почему в России не умеют по-другому

Что важно понимать при попытках анализа действий России?

В Кремле не мыслят стратегиями

Россией сейчас руководят профессиональные разведчики и контрразведчики.

Читайте также Бывших одесситов не бывает, или почему эмигрант в Израиль приехал на фронт

Президенту России Владимиру Путину 70 лет. Он учился в Краснознаменном институте КГБ СССР (сейчас Академия внешней разведки). Тогда, в 1970-е годы, был расцвет советской разведывательной и спецоперационной деятельности по всему миру.

Его учили корифеи советской разведки – легендарные Ким Филби, Конон Молодой и другие. Все ровесники Путина, которые вместе с ним руководят Россией, это тоже выходцы из советской разведки того времени.

Почему это важно? Там, где экономисты и геополитики мыслят стратегиями, эти персонажи мыслят спецоперациями. Это профессиональная деформация. То есть если какая-то страна ведет себя не так, как им хочется, значит, нужно менять ее политику не путем дипломатии, экономики и прочего, а путем спецопераций. Так они привыкли.

Что касается внутренней ситуации, их не учили другому, чем поддерживать "несокрушимое единство партии и народа" информационными и репрессивными средствами. То есть они идут за опытом, который приобрели в тех разведывательных учебных заведениях. Эти знания зашиты, как сейчас говорят, в их микросхемах. Иного у них просто нет.