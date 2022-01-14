В России началась внезапная проверка боеготовности войск: красноречивое видео

В Восточном военном округе России 14 января внезапно стартовала проверка боевой готовности. В российском минобороны назвали мероприятия плановыми.

Как сообщили ряд российских СМИ, в вооруженных силах России продолжаются плановые мероприятия зимнего периода учения войск.

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Отмечается, что проверка проводится в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений Восток-2022. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что военные должны отработать широкий спектр задач по организации всестороннего выполнения упражнений по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.

Особое внимание в рамках проверки боевой готовности в Восточном военном округе будут уделять возможности перевозки войск в установленный срок.

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Это далеко не первые учения

Ранее сообщалось, что в Западном военном округе России стартовали масштабные военные учения в:

Воронежской,

Белгородской,

Брянской,

Смоленской областях.

Также СМИ писали, что Россия перебрасывает войска на Запад. На железнодорожных платформах заметили грузовики, танки, БМП, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

В США говорят, что Россия может пойти на эскалацию

Ранее представитель США в ОБСЕ призвал готовиться к эскалации со стороны России. Майкл Карпентер подчеркнул, что в таком случае Москве грозят серьезные санкции. Чиновник отметил, что хоть Вашингтон и предпочитает дипломатические переговоры, ситуация может развиваться по-разному.

Он констатировал, что Кремль продолжает накапливать свои силы у границ Украины. По его словам, речь идет о десятках тысяч военных.

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