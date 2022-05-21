В России начали говорить, что их "спецоперация" является причиной падения экономики, - Зеленский
21 мая 2022 , 23:48Читати новину українською
В России стали говорить о том, что так называемая "спецоперация" в Украине стала причиной падения экономики. Граждане страны-агрессорки могут начать жить беднее, чем во времена распада Советского союза.
Об этом во время обращения 21 мая рассказал президент Владимир Зеленский.
Экономика России трещит, несмотря на бравурные заявления руководства о "все прекрасно"
Смотрите обращение Владимира Зеленского: