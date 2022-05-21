Про це під час свого звернення 21 травня розповів президент Володимир Зеленський.
До теми Економіка Росії тріщить, попри бравурні заяви керівництва про "все чудово"
Дивіться звернення Володимира Зеленського:
У Росії почали говорити про те, що так звана "спецоперація" в Україні стала причиною падіння економіки. Громадяни країни-агресорки можуть почати жити бідніше, ніж у часи розпаду Радянського союзу.
Про це під час свого звернення 21 травня розповів президент Володимир Зеленський.
До теми Економіка Росії тріщить, попри бравурні заяви керівництва про "все чудово"
Дивіться звернення Володимира Зеленського: