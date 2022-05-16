В России начали отбеливать Путина: в провале войны виноваты "бояре"

Как в России начинается отбеливание Путина. В России разные группы влияния начали сливать компромат друг на друга.

Уже даже флешки отправляют журналистам-расследователям, чтобы отвести удар от себя. ФСБ воюет с военной разведкой, военная разведка с управлением, которое контролирует ядерные силы, а есть данные ФСО (Федеральная служба охраны), которая пишет докладные о фальсификации отчетов, которые готовились высшему руководству страны.

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Путина начали "отбеливать"

Тем не менее, война так называемых разных "башен Кремля" идет в достаточно интересном направлении. Якобы это "бояре" виновны в провале "спецоперации" в Украине, потому что они подавали Путину недостоверную информацию и рассказывали небылицы о вторжении Украины и США на территорию России. И надо наказать именно их, а не принимавшего "единственно правильное решение"…

На мой взгляд, это операция по явному отбеливанию самого Путина.

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Ответственность за зверства и преступления

Пусть они хоть перестреляются там в агонии назначений виновных.

Все путинские преступники из близкого и дальнего круга вместе с их вождем должны понести персональную ответственность за войну и за зверства, которые совершала и продолжает совершать российская армия в Украине.

Они должны за все ответить. И это рано или поздно произойдет.

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