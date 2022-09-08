Падение путинской империи реальнее, чем мы думаем

Россия ведет переговоры с Северной Кореей о закупке снарядов советского калибра 152 миллиметра. Кроме всего прочего, этот сюжет показывает: перспектива падения путинской россии как империи более реальна, чем мы думаем.

"Бумажный" арсенал

Чтобы понять, насколько перспективна идея просить снаряды именно у Северной Кореи, здесь нужно охарактеризовать военную машину самой КНДР.

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Справочник The Military Balance за 2021 год указывает, что армия Северной Кореи "на бумаге" имела аж 21 тысячу артиллерийских систем всех типов и калибров (для сравнения, до начала войны армия рф имела в строю "всего" 4,4 тысячи артиллерийских систем всех типов и калибров).

Но дальше следует уточнить, что армия КНДР имеет буквально "зоопарк" из более чем 50 типов артиллерийских систем, одних лишь РСЗО – 20 наименований. И уже это обстоятельство заставляет сомневаться, что Северная Корея имеет на складах те же "миллионы снарядов" калибра 152 миллиметра, о которых утверждает американская пресса, потому что их нужно чисто физически уместить. И соответственно возникают сомнения, что у КНДР вообще есть запасы снарядов, которые они согласны продать россии.

Северная Корея – пожалуй, самый неудобный для россии потенциальный поставщик военных материалов. Потому что мало того, что "страна Чучхе" – это вообще другой край глобуса, до которого нужно преодолевать минимум 15 суток по Транссибирской магистрали. Да еще и северокорейские железные дороги вообще-то имеют "европейскую" ширину колеи в 1435 миллиметров, колея 1520 миллиметров есть только на пограничных переходах.

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То есть, получается, даже если бы россияне договорились с северокорейцами о покупке снарядов, БК пришлось бы буквально вручную грузить из корейских в российские вагоны на границе.

Если везти шаландами во властивосток и уже там грузить в вагоны РЖД – "логистическое плечо" становится длиннее еще на несколько суток. Хотя дополнительные снаряды рашистам нужны буквально "на вчера".

Вон, рашистские "военкоры" буквально воют в своих телеграмм-каналах, что в артиллерийских частях "1-го и 2-го армейских корпусов" начался "снарядный голод". И это именно те войска, которые довольно безуспешно пытаются наступать в сторону Бахмута и Славянска.

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Люди довольно часто удивляются – россияне заявляли, что производили более 1 миллиона штук боеприпасов в год, а теперь пошли просить снаряды в Северной Корее. Ответ может быть таков – похоже, в показатель "свыше 1 миллиона штук боеприпасов" рашисты вписали не только снаряды калибров 152 миллиметра и 122 миллиметра, а вообще всю возможную номенклатуру боеприпасов – снаряды к пушкам 100 миллиметров и 76 миллиметров, боерипасы к автоматическим пушкам калибров 23 миллиметра и 30 миллиметров и даже реактивные гранаты и патроны к стрелковому оружию.

Враг сам признается, что его производство боеприпасов по стоимости продукции в 10 раз менее производительно, чем в США. И это при том, что сами американцы сейчас производят всего 15 тысяч снарядов 155 миллиметров в месяц.

Абориген с бусами

В конце концов не стоит преувеличивать способность россии приобрести что-то ценное для себя во "внешнем мире". Ибо даже в свои лучшие времена путинская россия довольно часто выступала в роли "аборигена, покупающего бусы в обмен на что-то ценное".

Здесь следует рассказать такую показательную историю. армия рф последние два года для парадов на красной площади в москве выкатывает "коробочку" парадных Т-34-85. Эти танки россияне взяли действительно не из советских запасов, а приобрели вообще у Лаоса в 2019 году. 30 старых "тридцать четверок" даже в качестве военно-исторической ценности стоили максимум 1,5 миллиона долларов. Но в обмен на эти танки рф отдала Лаосу вооружений вообще на минимум 50 миллионов долларов, 10 модернизированных Т-72Б1 и четыре учебно-боевых самолета Як-130. То есть, в этой истории "клиринговый курс" был 1,5:50 не в пользу россии. А насколько сейчас такой "клиринговый курс" будет невыгоден для москвы, даже сложно представить.

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В итоге получается такая сюжетная растяжка. россия еще в 2017 году предоставила Северной Корее технологии для создания собственной баллистической ракеты KN-23, по характеристикам и визуально крайне похожей на баллистическую ракету ОТРК "Искандер".

А теперь, 5 лет спустя, сама россия безуспешно клянчит у КНДР простые снаряды калибра 152 миллиметра. Именно в такие моменты начинается упадок империй. Хотя это и не видно сразу за потоком "текущих" новостей.

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