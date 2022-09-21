В россии начались первые немногочисленные акции против мобилизации: уже есть задержанные

В российских городах начались немногочисленные акции против мобилизации, протестующих задерживают. Московская прокуратура действует на опережение и угрожает заключением на 15 лет участникам акции, которая запланирована на 19:00.

В россии задерживают первых протестующих

РосСМИ сообщают о нескольких десятках людей, которые вышли на протесты в Иркутске и Улан-Удэ. Также есть сообщения об акциях в Хабаровске и Якутске.

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Отмечают, что в Иркутске силовики уже разогнали акцию, задержав нескольких человек.

Участников протестов в Иркутске задержали / Фото телеграм-каналы

В других городах правоохранители якобы только разговаривают с участниками, проверяют документы и советуют разойтись.

В российских городах стартовали протестные акции / Фото телеграм-каналы

Несколько десятков человек, которые не согласны с объявленной сегодня мобилизацией, вышли на акцию и в Томске. Полиция тоже начала задержание.



Участники протестной акции в Томске / Фото телеграм-каналы

Участников протестов пугают заключением на 15 лет

Издание Meduza пишет, что прокуратура москвы уже опубликовала предостережение участникам предполагаемых антивоенных протестов. Россиян пугают "лишением свободы до 15 лет".

Отметим, что главная акция запланированы на 19 часов сегодня, 21 сентября. Всенародную акцию инициировало движение "Весна", россиян призывают выходить на площади городов в каждом городе.

Инициаторы возмущаются, что мобилизация в россии означает, что тысячи мужчин будут брошены "в мясорубку войны". При этом задают риторический вопрос, за что будут умирать россияне.

Поэтому, московских силовиков еще с утра по тревоге вызвали на работу. Спецназовцам приказали прибыть уже со щитами и дубинками. Поэтому, панику и сопротивление своих граждан кремлевская власть в своих лучших традициях собирается сдерживать силой.

Коротко о реакции россиян на указ о мобилизации

В россии планируют призвать 300 тысяч резервистов. В первой волне, будут мобилизовывать призывников до 35 лет. Интересно, что в россии планируют мобилизовать женщин, которые имеют военное образование или опыт военной службы.

Не все россияне способны выйти на акции протеста, поэтому большинство все же гуглит, как уехать из страны и скупают авиабилеты на ближайшие рейсы.

В то же время в Госдуме россии уже успели предупредить граждан, чтобы не выезжали за границу и не перемещались по стране.

Фактически, россияне сами сделали себя заложниками своей страны.

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