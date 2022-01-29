В России надвое развалился истребитель МиГ-31: в минобороны обещают быстро починить

Под Новгородом выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы истребитель МиГ-31. После этого он просто развалился на части. В российском минобороны заверили, что это всего лишь "техническая неисправность".

Во время инцидента никто не пострадал. Российские военные заверили, что разрушений на земле нет.

Ранее Под Москвой разбился легкомоторный самолет: видео с места катастрофы

В минобороны уверены, что самолет "вернется в строй"

На месте инцидента работает комиссия Воздушно-космических сил России. Следующим шагом будет проведение технического обследования. Впоследствии, оптимистично обещают в минобороны, самолет, который больше похож на металлолом, починят и вернут в строй. При этом – в кратчайшие сроки.

Самолет буквально развалился на две части

Несмотря на обещания военного ведомства, насчет того, что истребитель починят, есть большие сомнения. Фактически МиГ-31 развалился на 2 отдельные части. Полностью отпала носовая часть – где расположена кабина пилотов.



Как ни странно, самолет собираются починить / Фото из телеграм-канала "Военный обозреватель"

​Читайте также В Южном Судане разбился самолет, среди погибших – россияне

Что известно о МиГ-31: