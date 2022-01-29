В России надвое развалился истребитель МиГ-31: в минобороны обещают быстро починить
Источник:Интерфакс
Под Новгородом выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы истребитель МиГ-31. После этого он просто развалился на части. В российском минобороны заверили, что это всего лишь "техническая неисправность".
Во время инцидента никто не пострадал. Российские военные заверили, что разрушений на земле нет.
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В минобороны уверены, что самолет "вернется в строй"
На месте инцидента работает комиссия Воздушно-космических сил России. Следующим шагом будет проведение технического обследования. Впоследствии, оптимистично обещают в минобороны, самолет, который больше похож на металлолом, починят и вернут в строй. При этом – в кратчайшие сроки.
Самолет буквально развалился на две части
Несмотря на обещания военного ведомства, насчет того, что истребитель починят, есть большие сомнения. Фактически МиГ-31 развалился на 2 отдельные части. Полностью отпала носовая часть – где расположена кабина пилотов.
Как ни странно, самолет собираются починить / Фото из телеграм-канала "Военный обозреватель"
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Что известно о МиГ-31:
- двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия;
- самолет предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низко летящими целями;
- самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей;
- МиГ-31 разработан в 1970-х годах.