Під час інциденту ніхто не постраждав. Російські військові запевнили, що руйнувань на землі немає.
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У міноборони впевнені, що літак "повернеться у стрій"
На місці інциденту працює комісія Повітряно-космічних сил Росії. Наступним кроком буде проведення технічного обстеження. Згодом, опимістично обіцяють у міноборони, літак, який більше схожий на металобрухт, полагодять та повернуть у стрій. При цьому – у найкоротші терміни.
Літак буквально розвалився на дві частини
Незважаючи на обіцянки військового відомства, щодо того, що винищувач полагодять, є великі сумніви. Фактично МіГ-31 розвалився на 2 окремі частини. Повністю відпала носова частина – де розташована кабіна пілотів.
Як не дивно, літак збираються полагодити / Фото з телеграм-каналу "Военный обозреватель"
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Що відомо про МіГ-31:
- двомісний надзвуковий винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії,
- літак призначений для тривалого патрулювання та боротьби з висотними розвідувальними літаками, стратегічними бомбардувальниками та цілями, що низько летять,
- літак здатний одночасно вражати 6 та супроводжувати до 10 повітряних цілей,
- МіГ-31 розроблений у 1970-х роках.