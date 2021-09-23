В России нашли обломки пропавшего самолета Ан-26: видео с места падения

Российские спасатели обнаружили обломки самолета Ан-26. Накануне он исчез с радаров примерно в 40 километрах от города Хабаровск.

Обломки воздушного судна заметили с вертолета – на вершине хребта природного заповедника. Это произошло 23 сентября примерно в 12:00 по местному времени.

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Добраться до места падения самолета будет трудно

В российском МЧС уточнили, что самолет обнаружили в верховьях сопки в районе поселка Корфовский. Туда уже направили наземную поисково-спасательную группу. Впрочем, добраться до места авиакатастрофы, вероятно будет непросто. "Место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет", – пояснили в ведомстве.

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