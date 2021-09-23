Уламки повітряного судна помітили з гелікоптера – на вершині хребта природного заповідника. Це сталося 23 вересня приблизно о 12:00 за місцевим часом.
Читайте також У житловому районі у Техасі розбився військовий навчальний літак
Дістатися до місця падіння літака буде важко
У російському МНС уточнили, що літак виявили у верхів'ях сопки в районі селища Корфовський. Туди вже направили наземну пошуково-рятувальну групу. Втім, дістатися до місця авіакатастрофи, ймовірно буде непросто. "Місце важкодоступне: там ліс, і рівного майданчика, куди б сів вертоліт, немає", – пояснили у відомстві.
У Росії знайшли уламки літака, який зник біля Хабаровська: дивіться відео
Головне про зникнення літака АН-26 у Росії
- У літаку була облаштована повітряна лабораторія, екіпаж займався перевіркою наземних засобів зв'язку та радіолокаційного обладнання в Хабаровському краї. На борту перебували 6 людей.
- Літак належить компанії "Льотні перевірки і системи". За попередньою інформацією, причиною авіатрощі могли стати погані погодні умови або ж помилка пілота.
- За даними авіадиспетчерської служби, метеорологічні умови у районі зникнення Ан-26 були складними. Видимість там становила менше ніж 2 кілометри.