Уламки повітряного судна помітили з гелікоптера – на вершині хребта природного заповідника. Це сталося 23 вересня приблизно о 12:00 за місцевим часом.

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Дістатися до місця падіння літака буде важко

У російському МНС уточнили, що літак виявили у верхів'ях сопки в районі селища Корфовський. Туди вже направили наземну пошуково-рятувальну групу. Втім, дістатися до місця авіакатастрофи, ймовірно буде непросто. "Місце важкодоступне: там ліс, і рівного майданчика, куди б сів вертоліт, немає", – пояснили у відомстві.

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