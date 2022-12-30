Меняют как носки: в Британии рассказали о новом командующем Западном военном округе

Российские военные терпят поражение на фронте одно за другим. Поэтому в высшем военном руководстве регулярно летят головы. Так и появился новый глава Западного военного округа России.

Им стал генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Как отмечают в разведке Британии, он будет отвечать за командование Западной группой войск на территории нашего государства.

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До него должность потеряло несколько командиров

В ведомстве подчеркнули, что это уже четвёртый командир после начала вторжения. Он заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, которого назначили каких-нибудь три месяца назад.

В первые недели вторжения Никифоров являлся начальником штаба Восточной группировки войск (СУВ). Он должен активно участвовать в планировании провальной попытки СУВ и воздушно-десантных войск продвинуться в столицу с северо-запада из Чернобыльского района.

Какая задача буду стоять перед Никифоровым

По данным разведки, у Западной группировки войск сейчас важная задача. Им предстоит удерживать фланг России в Луганской области. Речь идет о линии столкновения вблизи Кременной и Сватового. Напомним, что в направлении первой за последнюю неделю наши защитники продвинулись на 2,5 километра.

Что касается текучки кадров, то это хорошая новость из Кремля. Это демонстрация того, что в минобороны России наблюдаются внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны.

Какая сейчас ситуация в Кременной

Сразу же оговоримся, что по сети в последние дни гуляет много информации об освобождении города. Мы бы не торопились с такими заявлениями. Следует ждать официального подтверждения от Генштаба. По последним данным, защитникам Украины удается продвинуться вперед. Но о деоккупации еще не говорится.

В то же время следует понимать, что происходит самодеокупация. Военное руководство из Кременной уже сбежало. Также ее покидают российские работники – врачи и ремонтные бригады. Они возвращаются в страну-агрессорку.

Интересно, что сами оккупанты прекрасно понимают, что им осталось недолго. Вот коллаборантов местные спрашивают, кто же тогда завершит ремонты. Как отметил глава ОВА Сергей Гайдай, ответ прост: скоро ВСУ освободят Кременную и все доремонтируют. Именно так коллаборанты и заявляют.

Напоследок добавим, что нашим военным на руку играет ландшафт области. Оккупанты, когда их выбьют из Кременной, вынуждены будут основательно отступать. А все потому, что соседние города они уничтожили до основания. Там уже не получится закрепиться. Такой же сценарий их ожидает в деревнях.