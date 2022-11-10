В России назревает женский бунт: жены оккупантов массово жалуются на действия командиров
Жены мобилизованных россиян требуют их возвращения с фронта. Также женщины оккупантов обвиняют власть во лжи и отсутствии помощи.
Женщины из Ульяновской области жалуются, что командиры бросают мобилизованных на передовую, снаряжения нет. А родных оккупантов, которые пытаются донести ситуацию до СМИ и власти, обвиняют в распространении фейков.
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Что этому предшествовало
Это произошло после того, как 70 женщин из Вологодской области заявили, что отправляются за своими мужчинами в временно оккупированный Старобельск Луганской области. Напомним, что жены захватчиков записали видеообращение к губернатору Алексею Русскому и «высшим инстанциям», в котором рассказали, что мобилизованные попали на фронт вообще без подготовки.
Это не фейки, как говорится в наших новостях. Это правда. Я понимаю, что это война. Но она нам не нужна,
– сказала одна из женщин
В Ульяновской области назревает бунт
Жители Ульяновской области тоже начали писать об ужасных условиях их мужчин на фронте. Женщины рассказывают, что мужчин отправляют на верную смерть без подготовки, а часто пищи, воды и вещей. В частности, мобилизованных 30 сентября командиры бросили прямо в поле.
Женщины "мобиков" отправились в Луганскую область
- Около 70 женщин отправились в Старобельск Луганской области за своими мужьями, чтобы их вернули с фронта.
- Они рассказали, что мужчины, мобилизованные 1 октября, уже 16 октября оказались на территории Луганской области, где "выживали в окопах, без обеспечения, без дальнейшего обучения и без командования"
- 1 ноября мобилизованных перебросили на первую линию фронта под Сватово. Женщины жалуются, что их супруги попали под сильный и смертельный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ", подвергались минометным обстрелам и атакам дронами.
- Накануне женщины приехали в Валуйки. Командование якобы пообещало вернуть их мужчин с линии фронта в этот населенный пункт, но уже трое суток ничего не происходит.