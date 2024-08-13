Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил российский публицист из США Андрей Пионтковский, выразив мнение, что сейчас в России разгорается противостояние между "Z-патриотами" и истеблишментом, а в первую очередь они выступают против генералитета. Также есть конфликт между Путиным и генералами.

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Единственная опора Путина – ФСБ

Пионтковский считает, что страшнее диктатора, чем Путин, трудно представить. Он прогнозирует полную дезорганизацию российской военной машины.

Уже вопрос стоит так: если генералы не "сделают" Путина, то он "сделает" их. Уже была подобная ситуация и в гитлеровском бункере в 1944 году, в сталинском в 1941 году, здесь уже кто кого и кто сделает это первым,

– озвучил публицист.

Запад больше не боится ядерных угроз России

Ядерный шантаж со стороны России страны Запада давно откинули, а бомбардировки российской армии Украину не пугают, они были с ее стороны и до событий на Курщине. Чем дальше сможет пугать Россия? Сейчас стране-агрессору, по мнению Пионтковского, не до этого, ведь в России продолжаются внутренние распри.

Пионтковский обратил внимание на то, что российская пропаганда уже не кричит о ядерном ударе, а российский генерал Бужинский говорит, что Россия не сможет бороться с 30 странами НАТО, потому что слабее Альянса.

Это уже формулировка обвинения военного российского трибунала к гражданину Путину. В 1953 году 26 июня чудом не развернулась в Москве война ГРУ с КГБ. Она назревает, Путин осознал, что единственная его опора – это ФСБ. Продолжается поиск виноватых. Соловьев уже "вылезает" раз в неделю,

– отметил Пионтковский.

На передний план выходит государственная измена

Российский публицист из США предположил, что в будущем генерал Бужинский будет одним из тех, кто будет заседать в военном трибунале.

"Он заявил, что Путин втянул Россию в войну с НАТО, обещая, что НАТО разбежится после его угроз ядерного удара. А второй генерал – Гурулев, призвал трезво осознать то, что произошло в России. Уже говорят, что российский генштаб знал о том, что готовилось на Курщине, то есть намек на измену. Когда были первые аресты в минобороны, тогда звучали обвинения в коррупции и пунктиром речь шла о госизмене, а сейчас именно она выходит на первый план", – подчеркнул Пионтковский.