Про це в розмові з 24 Каналом зазначив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, висловивши думку, що нині в Росії розгоряється протистояння між "Z-патріотами" й істеблішментом, а в першу чергу вони виступають проти генералітету. Також є конфлікт між Путіним й генералами.

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Єдина опора Путіна – ФСБ

Піонтковський вважає, що страшніше диктатора, ніж Путін, важко уявити. Він прогнозує повну дезорганізацію російської військової машини.

Вже питання стоїть так: якщо генерали не "зроблять" Путіна, то він "зробить" їх. Вже була подібна ситуація і в гітлерівському бункері в 1944 році, в сталінському в 1941 році, тут вже хто кого і хто зробить це першим,

– озвучив публіцист.

Захід більше не боїться ядерних погроз Росії

Ядерний шантаж з боку Росії країни Заходу давно відкинули, а бомбардування російської армії Україну не лякають, вони були з її боку і до подій на Курщині. Чим далі зможе лякати Росія? Нині країні-агресорці, на думку Піонтковського, не до цього, адже в Росії тривають внутрішні чвари.

Піонтковський звернув увагу на те, що російська пропаганда вже не кричить про ядерний удар, а російський генерал Бужинський каже, що Росія не зможе боротися з 30 країнами НАТО, бо слабша за Альянс.

Це вже формулювання обвинувачення військового російського трибуналу до громадянина Путіна. В 1953 році 26 червня дивом не розгорнулась в Москві війна ГРУ з КГБ. Вона назріває, Путін усвідомив, що єдина його опора – це ФСБ. Триває пошук винуватих. Соловйов вже "вилізає" раз на тиждень,

– зазначив Піонтковський.

На передній план виходить державна зрада

Російський публіцист зі США припустив, що в майбутньому генерал Бужинський буде одним з тих, хто засідатиме у військовому трибуналі.

"Він заявив, що Путін втягнув Росію у війну з НАТО, обіцяючи, що НАТО розбіжиться після його погроз ядерного удару. А другий генерал – Гурульов, закликав тверезо усвідомити те, що сталося в Росії. Вже говорять, що російський генштаб знав про те, що готувалось на Курщині, тобто натяк на зраду. Коли були перші арешти в міноборони, тоді звучали обвинувачення в корупції й пунктиром йшлося про держзраду, а зараз саме вона виходить на перший план", – наголосив Піонтковський.