Украина, COVID-19, экономика: в России назвали темы встречи Путина с Байденом

Встреча президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина будет состоять из трех частей. Начнется она в два часа дня 16 июня.
Стороны уже согласовали повестку дня и все организационные вопросы. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.
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Ушаков подчеркнул, что во время согласования тем переговоров трудности не возникали. Он подчеркнул, что встреча будет полезной для взаимоотношений между государствами. "Есть практический оптимизм, но прорывов не ожидаем", – заявил помощник Путина.
Будет неплохо, если удастся сдвинуть с места хотя бы часть нерешенных вопросов двусторонних отношений. Компромиссные договоренности пойдут на пользу, пора разгребать завалы в отношениях. Есть вероятность, что президенты вернут послов в Москву и Вашингтон,
– рассказал Ушаков.
Что обсудят Байден и Путин
- Стратегическую стабильность;
- пандемию коронавируса;
- борьбу с киберпреступностью;
- сотрудничество в экономике;
- климат;
- Арктику;
- Украину, Сирию, Ливию, Нагорный Карабах, Афганистан;
- задержание россиян в третьих странах;
- работу диппредставительств;
Ушаков отметил, что президенты могут поднять любую несогласованную ранее тему. В частности, Байден может заговорить о заключении российского оппозиционера Алексея Навального и ситуации в Беларуси с задержанием активиста Романа Протасевича.
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Как пройдет встреча президентов
Переговоры будут состоять из 3 частей: узкой и двух расширенных с перерывом на кофе.
Узкий формат предполагает привлечение госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел и переводчиков. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен, он будет зависеть от желания президентов. Кстати, обсуждение вопроса по Украине и Сирии будет происходить также при участии Александра Лаврентьева и Дмитрия Козака.
Ушаков подчеркнул, что во время встречи предусмотрены "сверхсерьезные противоэпидемиологические меры".
После саммита запланирована встреча с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.Обратите внимание! Встреча Байдена и Путина состоится в женевской вилле La Grange. После разговора политики будут давать отдельные пресс-конференции.