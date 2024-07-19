Решить проблему не удастся: почему Россия так нуждается в трудовых мигрантах

В России возник дефицит рабочих рук, компании массово ищут трудовых мигрантов в странах Африки. Сейчас популярной стала Кения, откуда набирают больше всего людей.

Вряд ли все эти люди смогут компенсировать дефицит кадров, который есть в России. Такое мнение 24 Каналу высказал экономист Максим Блант, отметив, что, вероятно, жители Кении еще не знают, как страна-агрессорка относится к мигрантам.

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С какими проблемами сталкиваются мигранты

Россия никогда не отличалась особо лояльным отношением к мигрантам, а особенно к тем, по кому сразу видно, что они мигранты. Поэтому есть большая вероятность, что эти люди сначала попадут на фронт, а уже тогда, возможно, на работу.

Но проблема российских компаний не только в рабочей силе, а в квалифицированных кадрах, профессионалах. Именно в них сейчас больше всего нуждаются.

Говорится об инженерах, которые имеют высокую квалификацию, могут быть руководителями. Не хватает топ-менеджеров. Их также пытаются найти за рубежом, в европейских странах и предлагают удаленную работу.

Но взять на завод инженера из Брюсселя и предложить ему управлять процессами по ZOOM – достаточно трудно и нереалистично. Если дефицит на строительстве, в сельскохозяйственных предприятиях Россия еще сможет как-то перекрыть, то полностью решить проблему не удастся,

– сказал Максим Блант.

Хотя российские СМИ пишут, что количество вакансий в африканских странах выросло в разы, но надо знать с чем сравнивать эти цифры. Если в 2023 году было условно 500 предложений, то сейчас их в 4 – 5 раз больше. Для российского рынка этого мало.

Пока это не те потери, которые рынок понес в результате мобилизации, выезда из страны и потерь на фронте. Именно на войне погибает больше всего людей,

– отметил экономист.

К тому же на ситуацию с рабочей силой повлияло поведение силовиков после теракта в "Крокусе". Тогда виновными в поджоге признали группу мигрантов, их задержали, а затем пытали. Это привело к уменьшению притока мигрантов из Узбекистана, Таджикистана.

"Сейчас жители африканских стран еще не столкнулись с таким отношением, но вполне вероятно вскоре это произойдет", – подытожил Максим Блант.