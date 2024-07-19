Навряд чи всі ці люди зможуть компенсувати дефіцит кадрів, який є у Росії. Таку думку 24 Каналу висловив економіст Максим Блант, зауваживши, що, ймовірно, жителі Кенії ще не знають, як країна-агресорка ставиться до мігрантів.

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З якими проблемами стикаються мігранти

Росія ніколи не відзначалася особливо лояльним ставленням до мігрантів, а особливо до тих, по кому одразу видно, що вони мігранти. Тому є велика ймовірність, що ці люди спершу потраплять на фронт, а вже тоді, можливо, на роботу.

Але проблема російських компаній не лише у робочій силі, а у кваліфікованих кадрах, професіоналах. Саме їх зараз найбільше потребують.

Мовиться про інженерів, які мають високу кваліфікацію, можуть бути керівниками. Не вистачає топменеджерів. Їх також намагаються знайти за кордоном, у європейських країнах і пропонують віддалену роботу.

Але взяти на завод інженера з Брюсселя та запропонувати йому керувати процесами по ZOOM – досить важко та нереалістично. Якщо дефіцит на будівництві, у сільськогосподарських підприємствах Росія ще зможе якось перекрити, то повністю розв'язати проблему не вдасться,

– сказав Максим Блант.

Хоча російські ЗМІ пишуть, що кількість вакансій в африканських країнах виросла в рази, але треба знати з чим порівнювати ці цифри. Якщо у 2023 році було умовно 500 пропозицій, то зараз їх в 4 – 5 разів більше. Для російського ринку цього замало.

Поки це не ті втрати, яких ринок зазнав внаслідок мобілізації, виїзду з країни та втрат на фронті. Саме на війні гине найбільше людей,

– зауважив економіст.

До того ж на ситуацію з робочою силою вплинула поведінка силовиків після теракту у "Крокусі". Тоді винними у підпалі визнали групу мігрантів, їх затримали, а потім катували. Це призвело до зменшення притоку мігрантів з Узбекистану, Таджикистану.

"Наразі жителі африканських країн ще не зіткнулися з таким ставленням, але цілком ймовірно невдовзі це станеться", – підсумував Максим Блант.