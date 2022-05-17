России не хватает ресурсов для наступления по фронту, – военный обозреватель
Российские оккупанты массово погибают на украинской земле. Число вражеских армейцев, которых отправили участвовать в войне против Украины, сократилось на примерно 45%.
Кроме прочего, оккупанты теряют еще и технику. Так что ресурсов скоро не хватит. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Но количество батальоно-тактических групп, которые сейчас расположены на территории, недостаточное для того, чтобы совершать наступление по фронту,
– отметил эксперт.
Как он объяснил на цифрах, возможности для наступления по фронту для одной БТГ – это от 2 до 4 километров.
К примеру, в Херсонской области сосредоточено 17 этих БТГ, но фронт там проходит на 160 километров. Поэтому эти батальонно-тактические группы не могут осуществлять эффективное наступление.
Более того, они даже не способны удерживать эту территорию длительное время. Такая же ситуация и в районе Изюма и в других регионах.
Так что у россиян не хватает ресурсов для наступления по фронту, есть только ресурс для временного удержания позиций на некоторых плацдармах,
– подытожил Коваленко.
Свежие потери врага в цифрах
По состоянию на 17 мая количество убитых российских бойцов составляет 27 900. Эта цифра не является окончательной, ведь подсчитать погибших в районах активных боевых действий невозможно.
Кроме этого, у россиян не стало и:
- 1 235 танков;
- боевых бронированных машин – 3 009;
- артиллерийских систем – 578;
- РСЗО – 198;
- средств ПВО – 90;
- самолетов – 201;
- вертолетов – 167;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 109;
- кораблей / катеров – 13;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436;
- специальной техники – 43;
- крылатых ракет – 97.
Ситуация на фронте: последние новости
- Российские военные продолжают штурмовать украинские города и села. Основные усилия противник сосредоточил на Юге и Востоке Украины.
- Также вражеская армия дальше обстреливает Сумскую область. Только в течение 17 мая в Сумской области уже зафиксировали более 70 взрывов.
- У врага нет преимущества в воздухе, но риск ракетных ударов остается по всей территории Украины. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
- На Юге Украины в ночь на 17 мая украинские военные ликвидировали по меньшей мере 20 оккупантов. Также ВСУ уничтожили технику и вооружение российских захватчиков.
- На Запорожье украинские защитники вывели из строя около 50 российских военных. Кроме того, они уничтожили 20 единиц вражеской техники.
- В течение суток, 16 мая, российские оккупанты обстреляли 48 населенных пунктов на Востоке Украины. В результате вражеских обстрелов погибли 22 мирных жителя, еще 11 получили ранения.