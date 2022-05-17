России не хватает ресурсов для наступления по фронту, – военный обозреватель

17 мая 2022 , 19:42
Читати новину українською

Российские оккупанты массово погибают на украинской земле. Число вражеских армейцев, которых отправили участвовать в войне против Украины, сократилось на примерно 45%.

Кроме прочего, оккупанты теряют еще и технику. Так что ресурсов скоро не хватит. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Внимание 27 900 уничтоженных оккупантов и приостановка переговоров с Россией: основное за 83 день войны

Но количество батальоно-тактических групп, которые сейчас расположены на территории, недостаточное для того, чтобы совершать наступление по фронту,
– отметил эксперт.

Как он объяснил на цифрах, возможности для наступления по фронту для одной БТГ – это от 2 до 4 километров.

К примеру, в Херсонской области сосредоточено 17 этих БТГ, но фронт там проходит на 160 километров. Поэтому эти батальонно-тактические группы не могут осуществлять эффективное наступление.

Более того, они даже не способны удерживать эту территорию длительное время. Такая же ситуация и в районе Изюма и в других регионах.

Так что у россиян не хватает ресурсов для наступления по фронту, есть только ресурс для временного удержания позиций на некоторых плацдармах,
– подытожил Коваленко.

Свежие потери врага в цифрах

По состоянию на 17 мая количество убитых российских бойцов составляет 27 900. Эта цифра не является окончательной, ведь подсчитать погибших в районах активных боевых действий невозможно.

Кроме этого, у россиян не стало и:

  • 1 235 танков;
  • боевых бронированных машин – 3 009;
  • артиллерийских систем – 578;
  • РСЗО – 198;
  • средств ПВО – 90;
  • самолетов – 201;
  • вертолетов – 167;
  • автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 109;
  • кораблей / катеров – 13;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 436;
  • специальной техники – 43;
  • крылатых ракет – 97.

Ситуация на фронте: последние новости

  • Российские военные продолжают штурмовать украинские города и села. Основные усилия противник сосредоточил на Юге и Востоке Украины.
  • Также вражеская армия дальше обстреливает Сумскую область. Только в течение 17 мая в Сумской области уже зафиксировали более 70 взрывов.
  • У врага нет преимущества в воздухе, но риск ракетных ударов остается по всей территории Украины. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
  • На Юге Украины в ночь на 17 мая украинские военные ликвидировали по меньшей мере 20 оккупантов. Также ВСУ уничтожили технику и вооружение российских захватчиков.
  • На Запорожье украинские защитники вывели из строя около 50 российских военных. Кроме того, они уничтожили 20 единиц вражеской техники.
  • В течение суток, 16 мая, российские оккупанты обстреляли 48 населенных пунктов на Востоке Украины. В результате вражеских обстрелов погибли 22 мирных жителя, еще 11 получили ранения.
Автор: Аліна Оліховська