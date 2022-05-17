России не хватает ресурсов для наступления по фронту, – военный обозреватель

Российские оккупанты массово погибают на украинской земле. Число вражеских армейцев, которых отправили участвовать в войне против Украины, сократилось на примерно 45%.

Кроме прочего, оккупанты теряют еще и технику. Так что ресурсов скоро не хватит. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Но количество батальоно-тактических групп, которые сейчас расположены на территории, недостаточное для того, чтобы совершать наступление по фронту,

– отметил эксперт.

Как он объяснил на цифрах, возможности для наступления по фронту для одной БТГ – это от 2 до 4 километров.

К примеру, в Херсонской области сосредоточено 17 этих БТГ, но фронт там проходит на 160 километров. Поэтому эти батальонно-тактические группы не могут осуществлять эффективное наступление.

Более того, они даже не способны удерживать эту территорию длительное время. Такая же ситуация и в районе Изюма и в других регионах.

Так что у россиян не хватает ресурсов для наступления по фронту, есть только ресурс для временного удержания позиций на некоторых плацдармах,

– подытожил Коваленко.

Свежие потери врага в цифрах

По состоянию на 17 мая количество убитых российских бойцов составляет 27 900. Эта цифра не является окончательной, ведь подсчитать погибших в районах активных боевых действий невозможно.

Кроме этого, у россиян не стало и:

1 235 танков;

боевых бронированных машин – 3 009;

артиллерийских систем – 578;

РСЗО – 198;

средств ПВО – 90;

самолетов – 201;

вертолетов – 167;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 109;

кораблей / катеров – 13;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436;

специальной техники – 43;

крылатых ракет – 97.

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